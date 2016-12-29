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El Bab'da sıcak saatler!Türkiye son darbeleri vuruyor

Türkiye’nin terör hedeflerine yönelik olarak Suriye topraklarında gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Operasyonunun 128’inci gününde sıcak saatler yaşanıyor.

El Babda sıcak saatler!Türkiye son darbeleri vuruyor

29 Aralık 2016 14:15

Türk ordusunun Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile birlikte yürüttüğü operasyonun El Bab ayağında DEAŞ hedefleri havadan ve karadan vuruluyor.

El Bab’da operasyonların yoğunlaştığı Akil Dağı ve Hastane bölgesinde terör hücrelerine ağır kayıplar verdiren Türk ordusunun ilerleyişi dakika dakika görüntülendi. Dünya medyasına ilk defa İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından taşınan görüntü ve fotoğraflarda oluşturulmak istenen algının aksine Türk ordusunun operasyonu başarılı bir şekilde sürdürdüğü görülüyor. 

2014 yılında ABD öncülüğünde kurulan DEAŞ Karşıtı Koalisyon içerisinde yer alan 63 ülkenin destek vereceklerini açıklamasına rağmen bir türlü harekete geçmemesi üzerine Türk ordusu muhaliflerden oluşan ÖSO desteğiyle 24 Ağustos’ta Suriye topraklarında operasyona başlamıştı. 

Türk ordusu, Raşil Cebel bölgesinde DEAŞ’ın ele geçirdiği hastaneyi geri aldı. Bölgede terör örgütü tarafından hazırlanan canlıya duyarlı sensörler, patlayıcılar ve birçok askeri düzenek temizlendi. Bölgede askeri operasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Türk ordusunun bölgede kontrolü ele alma çabaları elverişsiz hava koşullarına rağmen sürüyor. Yapılan bütün askeri operasyonlar Türk güçlerinin kontörlünde gerçekleştirilirken muhalifler yalnızca destek veriyor. 

DAEŞ’e karşı Musul’da koalisyon tarafından yürütülen operasyonlarda herhangi bir başarı elde edilemezken, Türkiye’nin başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu dünyanın takdirini kazanıyor. Bugüne kadar 38 askerimizin şehit, 200’den fazla askerimizin de yaralandığı Fırat Kalkanı Operasyonu ile birlikte terör örgütleri DEAŞ ve YPG’ye büyük kayıplar verdiriliyor. DEAŞ ve YPG terör örgütlerinin mevzilerini terk ederek kaçtığı alanlar Türk askeri tarafından temizlenerek kontrol altına alınıyor. Türk güçlerinin adım adım ilerlediği El Bab’ın çok kısa sürede düşmesi bekleniyor. 

Türkiye’nin kendi imkan ve kabiliyetleri ile sürdürdüğü operasyon DEAŞ’a karşı yeterince mücadele edilmediği şeklinde bir tartışmayı başlatmıştı.
 

Etiketler: El Bab, Suriye


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