El-Bab’dan gönüllü gençler Afrin’e gidiyor!

Türkiye’nin sınır güvenliği için Afrin'e yönelik operasyon sinyalini vermesiyle birlikte Türkiye-Suriye sınırında sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı.

El- Bab’tan yola çıkan Suriyeli muhalifler Afrin operasyonuna hazırlanıyor.

Terör örgütü Afrin'den ayrılmak isteyen sivillere izin vermiyor

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, PKK/PYD-YPG terör örgütü Afrin’den ayrılmak isteyen sivillere izin vermiyor.

Sivil halk terör örgütü tarafından kalkan olarak kullanılmak üzere bölgede kalmaya zorlanırken, PKK/PYD-YPG terör örgütü üst düzey yöneticileri kendi ailelerini ve yakınlarını Halep bölgesine kaçırma telaşı içinde olduğu belirtiliyor.

Halkın isyanı ve örgüte olan tepkisini daha da artıran gelişme, örgütün gerçek niyetini gözler önüne seriyor. Çocukları PKK/PYD-YPG terör örgütünün elinde rehin olan ailelerin, çocuklarını örgütün elinden almaya çalıştığı ifade ediliyor.

Köyün en yüksek tepesine astılar… Afrin sınırına dev Türk bayrağı!

Olası Afrin operasyonu öncesi sınır birliklerine zırhlı askeri araç sevkiyatı devam ederken, Türkiye'ye Afrin'den taciz atışı yapan PYD/YPG birliklerine de Türk askeri tarafından obüs ve havan toplarıyla saldırılar devam ediyor.

Sınırın sıfır noktasındaki Hassa ilçesinin Sugediği Mahallesi'nde yaşayan köylüler de mahallenin tepe noktasına Afrin'den görünecek büyüklükte dev Türk bayrağı astı.

Köylüler adına konuşan Hüseyin Hasan (48), "Daha önce karşımızdaki Afrin mevzilerine kendi bayraklarını asmışlardı ancak daha sonra askerimiz oraları bombalayınca indirdiler. Biz de rengimizi belli etmek için Türk bayrağımızı köyün tepesine kendi imkanlarımızla astık. Bayrak demek namus demektir" diye konuştu.