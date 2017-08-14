El Clasico'da gülen taraf Real Madrid | Barcelona 1-3 Real Madrid

La Liga şampiyonu Real Madrid ile kral kupası sahibi Barcelona karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede Gülen taraf Real Madrid oldu.

Real Madrid, Pique, Ronaldo ve Asensio'nun golleriyle Barcelona'yı 3-1 mağlup etti. Barcelona'nın tek golü ise Messi'den geldi.

Süper Kupa'da rövanş mücadelesi 17 Ağustos'ta Madrid'de oynanacak.

Barcelona ligde ilk maçını 20 Ağustos'ta Real Betis ile evinde oynayacak. Real Madrid ise aynı gün Deportivo La Coruna deplasmanına çıkacak.

MAÇIN GOLLERİ:

Real Madrid

Pique, Gerard 50’ (KK)

Ronaldo, Cristiano 80’

Asensio, Marco

Barcelona

Lionel Messi 77’ (Penaltı)

Arda Turan kadroya alınmadı.