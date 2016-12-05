Kaza, saat 15.00 sıralarında Murtaza Mahallesi Dışçeşme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restorandan aldığı yemekleri eve götüren İsmail Demirci (38), aracını park ederken el frenini çekmeyi unuttu. Demirci geri geri hareket etmeye başlayan otomobilini tutmaya çalışırken elektrik direği ile otomobilinin arasına sıkıştı. Demirci, vatandaşların otomobili itmesi ile kurtarıldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptı. Acı içerisinde kıvranan ve sol ayağını hissetmediğini söyleyen sürücü, sedyeyle ambulansa alınarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri İsmail Demirci’nin aracından indikten sonra hareket etmeye başlayan otomobil ile elektrik direği arasına sıkıştığını, bağırma sesini duyunca yardıma koştuklarını anlattı.

Yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Vedat Kılıç

ZONGULDAK