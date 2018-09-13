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El Salvador'un eski devlet başkanına 10 yıl hapis

El Salvador'un eski devlet başkanına 10 yıl hapis
El Salvador'un eski devlet başkanına 10 yıl hapis

El Salvador'un eski Devlet Başkanı Tony Saca, görevde olduğu 2004-2009 döneminde yolsuzluk yaptığı ve kara para akladığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2004-2009 yılları arasında görevde bulunduğu sırada zimmetine para geçirmekle suçlanan eski El Salvador Devlet Başkanı Tony Saca hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti, geçtiğimiz ay görülen duruşmadaki ifadesinde kamu fonlarındaki 301 milyon doları farklı hesaplara aktardığını itiraf eden Saca'ya hapis cezası verdi. 53 yaşındaki eski lider, zimmetine para geçirmek suçundan 5, para aklama suçundan 5 olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezasına çarpıtıldı. 

Tony Saca, geçtiğimiz ay mahkemede verdiği ifadede suçunu itiraf ederek, 301 milyon doları farklı hesaplara aktaran ağın içinde bulunduğunu kabul etmişti. Saca, özel sekreterinin diğer kişilere ödeme yapmak için açtığı iki hesap üzerindeki yetersiz kontrollerden istifade ettiğini dile getirmiş, çeşitli tanıtım şirketlerine ayda 10 bin dolar ödeme yaptığını kabul etmişti. Bu şirketlerin paranın yüzde 80'ini kendisine iade ettiğini kaydeden Saca, kredi kartı borcunu ödemesi için eşine de her ay 10 bin dolar verdiğini söylemişti.  

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