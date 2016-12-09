Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında lise, üniversite, dershane, yurtlar, ev yapılanması gibi yerlerde görev alan mütevelli, rehber, talebe mesulü, il imamı ve il ablalarının da bulunduğu şüphelileri tespit etti. KOM ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Elazığ ve Erzurum’da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, A.K., S.K., D.K., S.T. ve Z.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 13 adet yasaklı yayın ile çok sayıda dijital materyale bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Halil İbrahim Varlı

