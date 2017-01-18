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Elazığ’da 7 hırsız tutuklandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada birçok ev ve iş yerinden hırsızlık yapan iki farklı hırsızlık çetesi üyesi 7 kişi tutuklandı.

Elazığda 7 hırsız tutuklandı

18 Ocak 2017 18:34

Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da son bir hafta içerisinde Nailbey ve Doğukent’te ev, Cumhuriyet ve Abdullahpaşa mahallelerinde 4 ev ile 3 büfeden hırsızlık olayı meydana geldi. Polis, evden hırsızlık olayına karışan Ü.B., S.Ö., M.A. B.K. ile büfeden hırsızlık yapan H.Ç., T.Ö. ve A.T.’yi tespit ederek yakaladı. İki ayrı hırsızlık şebekesinden yakalanan 7 şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece “Nitelikli Hırsızlık” suçundan tutuklandı.

Tutuklanan hırsızların, 2 adet televizyon, 2 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu, altın, para, sigara ve çeşitli elektronik eşyası çaldığı belirlenmişti. 


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