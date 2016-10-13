Elazığ’da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ’Bylock’ kullanan öğretmen ve ev abisi üniversite öğrencilerinin de yer aldığı 19 şüpheli hakkında 5 gün önce yakalama kararı çıkarılmıştı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ merkezli Ankara, Kahramanmaraş, Kayseri ve Muş’ta operasyon yapmış, 16 şüpheliyi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 7’si öğretmen 8 kişi tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

3 şüphelinin arandığı operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Varlı