Olay, merkez Aksaray Mahallesi Şirinci Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki aile arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sokak ortasında tüfek ve tabancalar kullanıldı. Kurşun ve saçmaların isabet aldığı 7 kişi yaralandı. Mahallelinin olayı polis ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi. Özel harekat polisleriyle birlikte çok sayıda ekibin müdahale ettiği olayda yaralanan 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Çevre güvenliğini alan polis, kavgaya karışanlardan 5'ini gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Varlı