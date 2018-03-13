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Elazığ'da intihar

Elazığ’da bir genç, kendisini ağaca asarak intihar etti.

Elazığda intihar

13 Mart 2018 23:50

Olay, Merkez Bağlarca köyü Karaçalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki A.S., köyde bulunan boş bir arazideki bileğini kesip kendini ağaca astı. Ağaçta asılı genci gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

 

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