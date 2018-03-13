Elazığ'da intihar

Olay, Merkez Bağlarca köyü Karaçalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki A.S., köyde bulunan boş bir arazideki bileğini kesip kendini ağaca astı. Ağaçta asılı genci gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

