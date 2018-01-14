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Elazığ'da kayıp şahsın cesedi bulundu

Elazığ’da yakınlarının 11 gün önce kayıp başvurusu yaptığı şahsın cesedi kayalıkların arasında bulundu. Şahsın intihar ettiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Elazığda kayıp şahsın cesedi bulundu

14 Ocak 2018 17:07

Olay, merkez tarihi Harput Mahallesi, Harput kalesinin altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar kayalıklar arasında bir şahsın yerde hareketsiz yattığını fark ederek durumu polis, AFAD,UMKE ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler yaklaşık 30 metrelik kayalıklardan aşağı inerek yerde yatan şahsı kontrol ettiğinde öldüğünü belirledi.

Bunun üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri çağrıldı. Ölü bulunan şahsın, 3 Ocak 2018 tarihinde yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı S.A. olduğu belirlenirken, intihar ettiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Ceset, bölgede yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: ceset, elazığ

 

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