Elazığ’da otomobil şarampole uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 25. kilometresinde Değirmenönü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir C., idaresindeki 23 BE 316 plakalı otomobil ile Elazığ istikametine seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Takla attıktan sonra yan dönen otomobil içerisinde 5 kişi sıkıştı.

Kazaya gören sürücüler durumu hemen güvenlik güçleri ile kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Komuta Merkezine bağlı sağlık ekipleri, yaralılara araç içerisinde müdahale etti. Araç içerisinde sıkışanlar ise İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medical Kutarma (UMKE) ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla otomobil kesilerek kurtarıldı. Araçtan çıkarılan 5 kişi ambulanslara alınarak müdahale edildi ancak 2’si kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazadan yaralı kurtulan sürücü ile birlikte 3 kişi ise kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin henüz kimliklerinin tespit edilemediği öğrenildi.

Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde tedbir alarak inceleme yaptı.

Halil İbrahim Varlı

