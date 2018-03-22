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Elazığ'da Regaip Kandili coşkusu

Elazığ’da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti.

Elazığda Regaip Kandili coşkusu

22 Mart 2018 22:44

Mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili, başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camilerde dualarla eda edildi. Camilerin dolduğu gecede dışarıda kalan cemaat de cami avlusunda yer bularak geceyi namaz kılıp dualarla geçirdi. Düzenlenen özel programlarla kutlanan Regaip Kandili’ne binlerce kişi katıldı. Programda, hafızlar Kur’an-ı Kerim, ilahi ve dua okudu. Kent genelindeki camilerde kandil dolayısıyla mevlit okutulurken, gecenin anlam ve önemine binaen vaaz verildi. 

Öte yandan akşam namazından sonra Kültür Park Camiinde Elazığ eski milletvekili ve Belediye Başkanı Hamza Yanılmaz, Bölge Camiinde ise geçtiğimiz yıl Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar için Mevlid-i Şerif okutularak dua edildi.  

Kamil Can Kılıç
 

 

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