Olay, merkez Bosna Hersek Caddesi'nde yeni yapılan altgeçit yolunda meydana geldi. Kucağında bir çocukla yolda duran kadın, kocası olduğu tahmin edilen şahısla tartıştı. Tartışma nedeniyle kadının çantasını alan şahıs, fırlatarak alt geçide attı. Bu duruma sinirlenen kadın ise korkuluklara doğru koşarak, kucağındaki çocuğu aşağı sarkıtıp, “Ben de bu çocuğu atmazsam” diye bağırdı. Çevredeki vatandaşların korkulu anlar yaşadığı olayda bir vatandaş gelerek kadına müdahale etti. Bu sırada çevredeki vatandaşların da yardımıyla çocuk kadının elinden alındı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

