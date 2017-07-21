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Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Elazığda trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

21 Temmuz 2017 00:35

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Elmapınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 P 0937 plakalı otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Nadire Öztürk'e (46) çarptı. Kazada, Öztürk ile otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan kimliği belirlenmeyen bir kişi daha yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan otomobilin çarptığı Öztürk, kaldırıldığı Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Öztürk'ün yakınları fenalık geçirdi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Yunus Özhanlı - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu 

 


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