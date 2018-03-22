Diğer
Kategoriler

Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı!

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı...

Elazığda trafik kazası: 5 yaralı!

22 Mart 2018 22:32

Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Hacı Sadettin Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güntaç T. idaresindeki 07 AGA 40 plakalı otomobil 23 LA 791 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. 

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan bir yaralı ekiplerin kısa süreli müdahalesi ile çıkartıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme yaptı 

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç