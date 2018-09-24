Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il genelinde meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında il merkezinde park halinde bulunan şüpheli bir araç içerisinde ve sürücüsü üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu hap çıkması üzerine ekipler, çevrede uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit etti. Olay mahalline yapılan operasyonda bir poşet içerisinde 30 adet extacy hap, içimlik kubar esrar maddesi ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 480 TL ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Rıdvan Yeşilırmak