Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, ekipleri yaptıkları çalışmada 2 şahsa toz esrar maddesi satan şüpheli M.A.’yı tespit etti. Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde yapılan çalışmada polis, Karakoçan’da olduğu tespit edilen M.A.’nın yakalanması operasyon düzenledi. Şüpheli M.A. evinde gözaltına alınırken, yapılan aramada uyuşturucu tacirlerinin kullandığı hassas tartı ile birlikte bir adet otomatik tüfek ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelinin ifadesi alınmasının ardından, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Halil İbrahim Varlı