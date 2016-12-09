Edinilen bilgiye göre, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde yürüttüğü uyuşturucu ticareti soruşturması kapsamında, teknik takipte bulunan V.Z.Ç. idaresindeki 34 plaka otomobile, kent girişinde Baskil kavşağında “dur” ihtarı çekmişti. İhtara uymayan şüpheli araç sürücüsü, otomobille polis aracına çarparak kaçmış, operasyonun devamında Baskil ilçesi Sarıgül köyü muhtarlığı binasının yanındaki depoya ve 23 plakalı bir araca daha baskın yapılmıştı. 19 kilogram kubar esrar ve satışa hazır paketler halinde toz esrar ele geçiren polis şüpheliler K.K., M.K., G.E. ve Ö.Y. gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K. ile K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında polis aracına çarparak bir memurun yaralanmasına neden olan V.Z.Ç.’nin yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

Halil İbrahim Varlı