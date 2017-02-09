Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, kentte piyasaya uyuşturucu madde süren şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından biri cezaevinde olan 6 şüpheliyi tespit eden polis, cumhuriyet savcılığı koordinesinde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheliler M.E.E., O.A. ve M.Ç.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin aranmasının sürdüğü öğrenildi.

