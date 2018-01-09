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Elazığ'daki terör operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığdaki terör operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

09 Ocak 2018 13:58
Elazığ'daki terör operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkez ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada örgüt propagandası yapan 6 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kent merkezi ile Alacakaya, Karakoçan ve Palu ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
 

Yunus Özhanlı

Etiketler: elazığ, terör operasyonu

 

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