Elazığ'daki terör operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkez ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada örgüt propagandası yapan 6 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kent merkezi ile Alacakaya, Karakoçan ve Palu ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.



Yunus Özhanlı