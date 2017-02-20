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Elazığ’dan Suriye’ye 4 tır yardım

Elazığ Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü tarafından, Suriye’de yardıma muhtaç olanlara gönderilmek üzere toplanan 4 tır yardım yola çıktı.

Elazığdan Suriyeye 4 tır yardım

20 Şubat 2017 10:47

KYK Genel Müdürlüğünün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hayrat Vakfı, Kızılay ile yaptığı protokol çerçevesinde Elazığ İl Müdürlüğü tarafından Suriye’de yardıma muhtaç olanlara gönderilmek üzere hazırlanan 3 tır yatak ve 1 tır gıda malzemesi düzenlenen törenle gönderildi. Törene, KYK Elazığ İl Müdürü Süphi Döner ve Hayrat Vakfı Elazığ Temsilcisi Ayhan Mirza İnak katıldı.

Gıda, temizlik ve bin 84 adet yatağın Suriye’ye gönderilmek üzere yola çıktığını belirten KYK Elazığ İl Müdürü Süphi Döner, “Müslüman edasıyla düşünmek gerekirse , bizler için fazlalık görünen bir şey bir başkası için ihtiyacın asli unsurudur. Genel Müdürlüğümüzün Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle bir protokolü vardı, bu kapsamda kendileriyle bir işbirliği yaptık, Hayrat Vakfı ve Kızılay ile yapılan anlaşmayla protokolümüzü dörtlü olarak birleştirdik. Ümit ediyoruz ki Suriye’de ki kardeşlerimiz biran evvel huzura kavuşurlar” dedi.

Hayrat Vakfı Elazığ temsilcisi Ayhan Mirza İnak ise, Gönderilen yardım malzemelerin sınırın öteki tarafındaki insanlara ulaşmasıyla duygusal anlar yaşandığını söyledi. 

Etiketler: Elazığ Kredi Yurtlar Kurumu, Hayrat Vakfı, kyk


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