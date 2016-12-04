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Elazığlılardan TL’ye destek

Elazığlılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara dövizlerini bozdurup altın ve Türk lirasına yatırmaları yönünde yaptığı çağrıya destek verdi. Vatandaşlar döviz bürolarına akın ederken, esnaf ise bireysel olarak çeşitli kampanyalar başlattı. Kentte 300 dolarını bozana tıraş, 100 dolarını bozana ise balık-ekmek bedava.

Elazığlılardan TLye destek

04 Aralık 2016 11:30
Elazığlılardan TL’ye destek - Tıkla İzle

Euro ve dolarda artışın sürmesi, Türk lirasının değer kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrıya Elazığlılar da destek verdi. Vatandaşlar döviz bürolarında hareketliliğe neden olurken, bazı esnaflar da vatandaşları döviz bozdurmaya teşvik etmek amacıyla bireysel kampanyalar başlattı. Türkiye’nin ekonomik açıdan zor zamanlar geçirdiğini ve bu yüzden kampanya başlattığını belirten balıkçı Celal Balıbey, "Biz de buna nazaran küçük esnaf olarak elimizden geleni yapıyoruz. Çorbada tuzumuz olsun diye 100 dolarını bozdurup makbuzunu getirene balık ekmek ikramımız olmak üzere bir kampanya başlattık. Görenlerin ilgisi oldukça yüksek. Daha önce ülke olarak aynı senaryoları birkaç kez daha yaşadık. Ülkemizin ekonomisine ve Türk liramıza sahip çıkmamız lazım" dedi.

"15 Temmuz'da olduğu gibi TL'ye sahip çıkalım"
Cumhurbaşkanının birkaç kez açıklama yaptığını ifade eden kuaför Erkan Engin, "Halkımızdan dolarlarını bozdurmasını, 15 Temmuz'da olan duyarlılığını burada da göstermesini isteriz. Her şey para değildir. Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Para kazanılır ve tekrar yerine konulur. Ama vatan, ülke ve çocuklarımızın geleceği için Cumhurbaşkanımızın seslenişine kulak vermelerini istiyoruz. Konu bedava tıraş mevzusu değil. Bizde duyarlı olalım, halkımıza hatırlatalım ve gündemde kalsın diye böyle bir kampanya yaptık. 300 dolar bozdurup makbuzunu getiren bizde ücretsiz tıraşını ve bakımını olup gidecektir" diye konuştu.

Dövizcilerde hareketlilik yaşandı
Cumhurbaşkanı'nın başlattığı kampanya ile vatandaşların dolarlarını bozdurmaya başladığını vurgulayan dövizci Ahmet Biçer, "Esnafların büyük bir katkısı ile vatandaşlar dövizini TL’ye dönüştürmeye başladı. Şuanda dövizin ateşi biraz söndü. Dolar en son 3.59’u görmüştü, şuan 3.50’lere tekrar düşüş olmaya başladı. İnşallah daha da düşecektir" ifadelerini kullandı.  

Kamil Cankılıç


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