Elbistan’a dev eğitim yatırımı

Toplantı; okul ortaklarından Serhat Şahin, emekli lise müdürü Fatih Köşker ve Hayati Vasfı Taşyürek’in oğlu işadamı İsmet Taşyürek adına bir selamlama konuşması yapan Hanifi Şahin, böylesi önemli bir gecede kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Daha sonra kürsüye gelen Enver Yücel, yarım asırdır eğitim sektörü haricinde başka bir işi olmadığının altını çizerek, “Eğitimden ne kazanıyorsam; tekrar eğitime yatırıyorum” dedi.

Türkiye genelinde 150 bin öğrenciye hitap eden bir kurum haline geldiklerini kaydeden Yücel, “Eğitimden ne kazanıyorsam eğitime yatırıyorum. Kurumlar kar elde edecektir. Kazanç elde edecektir. Çünkü hayatiyetini devam ettirmeleri gerekir. Eğer biz iki odalı dershaneden başlayıp işletmelerimizi büyütmeseydik bugün Türkiye’de sadece 150 bine yakın öğrenciye hizmet edemezdik. Yine dünyanın 5 noktasında üniversite açamazdık. Yine dünyanın 20’yi aşkın noktasında eğitim merkezleri açamazdık. Yine Avrupa’nın en büyük eğitim kurumu olamazdık. Dünyanın sayılı eğitim kurumlarından olamazdık. 50 yıldır aralıksız kurumlarımızın devamlılığını sağlıyoruz. Türkiye’deki şirketlerin yaş ortalamasına bakarsanız çok düşüktür” şeklinde konuştu.

Elbistan’da açacakları okulun 1100 öğrenci kapasiteli olacağını kaydeden Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elbistan, bütün kültürlerin bir arada yaşadığı bir bölge. Bu bölgeye öyle bir okul yapalım dedik ki dünyanın iyi okullarından birisi olsun. Buradaki yerel ortaklarımızla birlikte bunu değerlendirdik. Mayıs-Haziran aylarında inşaatı tamamen bitiyor. Önümüzdeki yıl 1100 kapasiteli olan bu okulun dünyadaki akranlarıyla en iyi seviyede olacağına inanıyorum. Bahçeşehir Koleji olarak zaten yaptığımız eğitim yatırımları ortada. Türkiye’nin en ücra noktasına kadar bunu götürme gayreti içerisindeyiz. Tabii ki Elbistan’ın başka özellikleri de var. Özellikle termik santrali, yine kaliteli şekerlerin Akdeniz Bölgesinin en büyük şeker fabrikasının bulunduğu bir yer. Bahçeşehir Üniversitesi olarak da bu alanlarda bu işyerleriyle önemli konularda işbirliği yapmak istiyoruz.”

Yücel’in konuşmasından sonra kürsüye gelen Özlem Dağ da şu ifadelere yer verdi: “Elbistan ülkemizin kadim şehirlerinden biridir. Yüzyıllara dayanan tarih boyunca Hititlerde, Osmanlılarda ve birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış bir şehir. Eğitim oranı çok yüksek olan bir şehir. Okullarımızdan mezun ettiğimiz öğrencilerimizde de bu değerlerle topraklarından aldığı kültürle yetişen, bu topraklardan aldığı güçle ileri bakan, dünyayla entegre bireyler yetiştireceğiz. Bu mutluluğu, gururu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu sene Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının 50. yılı. Eğitimdeki 50. yılımızı gururla tamamlıyoruz. Bu yarım asır boyunca kurucumuz Enver Yücel vizyonuyla, eğitim için, ülkemiz için, çocuklarımız için en iyisini, en doğrusunu çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Elbistan kampüsümüzle birlikte Türkiye’nin dört bir yanında kampüsümüzde nitelikli eğitimi, kaliteli eğitimi tüm çocuklarımızla buluşturmak istiyoruz. Onların hayatlarına dokunduğumuzda onların hayatlarını değiştirebileceğimiz ve ülkemizi geleceğin refah toplumları arasına taşıyacağımızı biliyoruz. Bu nedenle çocuklarımızı bilime, teknolojiye hakim, aynı zamanda dünyanın bugünün ve yarının sorunlarına çözüm bulabilecek bireyler olarak yetiştiriyoruz. Elbistan’da da bu hedeflerle yola çıkıyoruz. Elbistan’ın yetiştirdiği birçok değerli insan olduğunu, değerli tarihçiler, değerli bilim adamı olduğunu biliyoruz. Bizim kampüslerimizden mezun olacak öğrencilerimizin de Elbistan’da mezun edip dünyaya liderlik edecek bireyler olacağına inanıyoruz.”

Tanıtım toplantısına Elbistan’daki siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, eğitim camiası, işadamları ve seçkin bir topluluk katıldı.