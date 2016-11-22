İstanbul Rumeli Üniversitesi proje, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve SanatkârlarıFederasyonu ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü imzaladı.

Bu protokolle eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumu desteklemeyi hedeflemek, ülkemizde ki mesleki ve teknik eğitim farklılıklarının ortadan kaldırılmasını, bireyler arası aynı yeterliliğe sahip olunmasını ve belgelendirmelerde şeffaflığı sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca alanında uzmanlaşmış, pratik ve teorik bilgisi, alanının sınırlarıyla ilgili farkındalığın bilincinde; yaratıcı, bilişsel ve pratik becerisi; sorumluluk, yönetim, denetim, değerlendirme ve geliştirme yetkinliğine sahip bireyler topluma kazandırılacaktır. Hayat boyu öğrenme ilkesine uygun olarak bireyin kendisini geliştirmesi ve mesleğinde ilerlemesi de sağlanacak.

"Federasyonumuzun arkasında olacağız"

Silivri Kampüsü'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural yapılan bu iş birliğinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Mesleki yeterlilik noktasında değerli dostlarımıza hem akademik camiamızla hem de tecrübelerimizle katkıda bulunmak istiyoruz. Böylece artık Avrupa standartlarına uygun hale gelen ilk belgelendirme olacak. Hem sınav sorularının hazırlanması, hem danışmanlık, hem de bilimsel destek verme açısından federasyonumuzun her zaman arkasında olacağız. Birçok yeni projelerde de birbirimize destek vereceğiz. Bu bakımdan da bu protokolün ülkemiz, üniversitemiz ve federasyonumuz açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah güzel işler çıkarırız diye umuyorum" açıklamalarında bulundu.

Türkiye'de bir ilk

Ülkemizde ilk defa elektrik - elektronik dalında mesleki yeterlilik projesi verileceğini belirten Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkanı Osman Yeşilyurt, "Ülkemizde mesleki yeterlilikle ilgili Ulusal Yeterlilik Projesi'nde İstanbul Rumeli Üniversitesi ile beraber çalışacağız. Bundan sonra elektrik - elektronikle alakalı mesleklerde yeterlilik sınavlarını, federasyonumuz ve İstanbul Rumeli Üniversitesi ile ortaklaşa hazırlayıp vereceğiz. Daha önce diplomaları olan kişilerin yeterlilik belgeleri yoktu. Bizim diplomalarımız yurtdışında maalesef geçerli olmuyordu. Buradaki esnafımız çok büyük sıkıntı yaşıyordu. Ama bu günden sonra yaptığımız protokolle mesleki yeterlilik belgelerini vermeye başladığımızda diplomaları tüm dünyada geçerli hale gelecek. Bu konuda bize destek verdiği için üniversitemize sonsuz teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

SİNEM ERYILMAZ