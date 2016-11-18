Alınan bilgilere göre olay, dün gece ilçenin Sağmalı Mahallesi’ndeki Sağmalı Çok Programlı Anadolu Lisesinde meydana geldi. Elektrik kesintisini fırsat bilen PKK yandaşı kişi veya kişiler, okula ait dört güvenlik kamerasını söktüler. Ardından okulun bahçesindeki direkte bulunan Türk bayrağını indirildikten sonra Atatürk büstünün üzerini ise bölücü örgütü simgeleyen bez paçasıyla kapatan kişi veya kişiler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Sabah okula gelen görevliler tarafından durumun fark edilmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. Okula gelen güvenlik güçlerinin yaptığı incelemenin ardından, gece elektriklerin olmaması nedeniyle güvenlik kameralarının kayıt yapamadığı öğrenildi.

Okula gelen Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, incelemelerde bulunarak okul idaresi ve öğretmenlerle bir toplantı yapıp konuyla ilgili bilgi aldı.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.