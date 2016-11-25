Kaza, sabah erken saatlerde üniversite yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nden üniversite istikametine elektrikli bisikletiyle giden Serdar K. (27), karşı yönden gelen Tuncay T. (38) idaresindeki 68 DN 962 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet ve araç kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı görmesi üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralıları Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.