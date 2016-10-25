Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, İstiklal Mahallesi'nde bir evde kavga çıktı. Bir süre sonra polis kavgayı önlemek için olay yerine geldi. Mahallelinin bir eve saldırdığını gören polis, grubu sakinleştirdi. Mahalle sakinleri evde yaşayan 56 yaşındaki Sadık B.'nin erkek çocuklarını taciz ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine polis, Sadık B.'yi polis merkezine götürdü.

Taciz iddiaları üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri olayı araştırmaya başladı.

Zanlının evinde yapılan aramalarda şok cihazı, dürbün, cinsel gücü artırıcı hap, 2 el kamerası, porno dergiler ve CD ele geçirildi.

Bu sırada yaşları 16'dan küçük 3 erkek çocuğun ailesi de zanlıdan şikayetçi oldu. Aileler zanlının çocukları sigara vermek bahanesiyle kandırıp eve götürdüğünü, burada taciz etmeye çalıştığını, karşı koyanları da elektroşok cihazıyla etkisiz hale getirip taciz ettiğini ileri sürdü.

Polisin ifadesini aldığı zanlının da iftiraya uğradığını, kimseyi taciz etmediğini iddia ettiği öğrenildi. Ancak polis evde çıkan malzemeleri ne yaptığını sorunca zanlı, "Dürbünü manzara seyretmeyi seviyorum o yüzden aldım. Elektroşok cihazını ise tek yaşadığım için korktuğumdan hırsızlara ve diğer şahıslara karşı kendimi korumak için aldım. Cinsel gücü artırıcı hapları ise geneleve giderken kullanıyorum. İki kamerayı ise hatıra kalsın diye arkadaşlarla bir yere gittiğimde orada çekim yapmak için bulunduruyorum" dediği öğrenildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Sadık B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Fatih Keçe