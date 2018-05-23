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Eli çöp kamyonunun pistonuna sıkıştı

Esenler’de çöp kamyonunun pistonuna takılı kalan kartonu çıkarmak isteyen temizlik işçisinin kolu mekanizmaya sıkıştı. Dakikalarca acı içerisinde yardım bekleyen talihsiz adam çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

Eli çöp kamyonunun pistonuna sıkıştı

23 Mayıs 2018 10:54
Eli çöp kamyonunun pistonuna sıkıştı - Tıkla İzle

Olay Esenler’de geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre çöp kamyonunda temizlik işçisi olarak bulunan bir kişi çöpleri topladığı sırada kamyonun pistonuna karton sıkıştı. Bunun üzerine sıkışan kartonu çıkarmak isteyen işçinin kolu bir anda pistonun arasına sıkıştı. Acı içerisinde bağıran talihsiz adamın yardımına hemen çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar ve arkadaşları yaklaşık 10 dakikalık bir çalışmanın ardından talihsiz işçinin kolunun sıkıştığı yerden çıkararak hastaneye kaldırdı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde işçinin eli pistona sıkışmış vaziyette acı içerisinde yardım istiyor. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar bir yandan işçiye sakinleştirmeye bir yandan da onu kurtarmaya çalışıyor. Bir süre sonra işçi pistondan elini kurtarıyor. İşçinin çıkarılmasına yardımcı olan Gökhan Tosun “Geri dönüşüm aracı geldi herhalde pistonlarında bir karton sıkışmış. O da açılmaması gereken yeri açıyor. Eli oraya sıkıştı. 10 dakikaya yakın uğraşıldı. Tam bu sırada diğer arkadaşı aracın şarteliyle oynamaya başladı ve piston açıldı ve elini çıkarabildi. Ama baya bir ezilme vardı” dedi. 

Volkan Kayalar

 

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