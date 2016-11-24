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Elif Güneri Avrupa Şampiyonu oldu

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yapılan Büyük Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Karabüklü milli boksör Elif Güneri, Avrupa şampiyonu oldu.

Elif Güneri Avrupa Şampiyonu oldu

24 Kasım 2016 13:01

Sofya’da düzenlenen şampiyonada Türkiye’yi 81 kiloda temsil eden milli sporcu, final gününün son maçında Macar Petra Szatmari ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçta rakibini 3-0 yenen Güneri, bu sonuçla Avrupa şampiyonu oldu. Zonguldak’ın Çayçuma ilçesinde Beden öğretmenliği görevini de yürüten milli boksör Elif Güneri, öğretmenler günü öncesi böyle bir başarıya da imza attığı için ayrıca mutlu olduğunu ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da sosyal medya hesabından büyük bir başarıya imza atan Karabüklü milli boksör Elif Güneri’yi tebrik etti.

Öte yandan milli boksörün antrenörü Baykan Arlsan ise daha önce dünya 3.’sü olan Elif Güneri’nin Avrupa şampiyonu olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Karabük Valiliği, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Karabük Emniyet Müdürlüğü’nün destekleriyle Karabük’te boks sporunun yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz" dedi.


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