Elif Özdemir: 'Türkiye için başarılı basketbolcular yetiştirmek istiyoruz'

Anadolu Efes, 2002-2009 doğumlu erkek çocukların katılabileceği basketbol yaz kampı düzenleyecek. Gloria Sports Arena ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kamp programında aynı zamanda Anadolu Efes Spor Kulübü altyapı antrenörlerinin denetim ve koordinatörlüğünde oyuncu taraması da gerçekleştirilecek. Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özdemir, Gloria Sports Arena olarak 2015’ten beri tüm sporseverlere ve sporculara hizmet verdiklerini belirterek, “Bu yaz Anadolu Efes ile başlayacağımız yaz kampı projesiyle iki taraflı olarak sporcularımıza yararlı olabileceğimize inanıyorum. Bu iş birliğini dört gözle bekliyoruz. Türkiye adına çok başarılı basketbolcular yetiştirmek istiyoruz ve bununda ilk adımını atıyoruz. Bizim en büyük özelliğimiz her şeyin bir asansör düğmesi uzaklığında olması. Odalarımız, antrenman sahaları ve sporcu sağlığı tesislerimizin hepsi birbirine çok yakın. Bu durum hem zamandan hem de sporcunun psikolojisi için çok önemli bir detay” diye konuştu.

Şahin Senai: “Basketbol bizim için çok önemli”

Gloria Otel Satış ve Pazarlama Koordinatörü Şahin Senai ise basketbolun kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, “Anadolu Efes ile 2014 yılından beri bir işbirliğimiz var. Karşılıklı pozitif enerjiler elde ettik. Sporcu yetiştirme durumları olimpiyatlara ve dünya şampiyonalarına gidecek bir süreç. Bu yolda Anadolu Efes ile beraber ilerlemek istiyoruz. Daha önce bizleri kampta tercih ettiler. Uyumlu bir ekibiz ve birbirimizi tamamlıyoruz. Bu büyük organizasyonu ve işbirliğinin başlangıcı. Gloria Sports Arena spora ve sporcuya özel bir tesis. Yılbaşı döneminde çok ciddi futbol takımlarını ağırladık. Biz ağırlıklı olarak 4 ana branşta hizmet veriyoruz. Kapalı ve açık spor alanları, Yüzme ile sporcu sağlığı tesisleriyle beraber 50 branşı 4 ana başlıkta topladık” dedi.

Ozan Buğra Koşar