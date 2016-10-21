Edinilen bilgiye göre olay Hamidiye Cami karşısında bulunan Meydan Kafe önünde meydana geldi. Elindeki pompalı tüfekle meydana gelen Okan Çıtak, daha önce tartıştığı iddia edilen Tamim Aslan(49) ve Fatih Bulut(36) ile Meydan Kafe önünde karşılaştı. Çıtak, pompalı tüfekle rastgele yaklaşık 15 el ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Tamim Aslan, Fatih Bulut ve meydanda bulunan olayla ilgilisi olmadığı öğrenilen Özgür Durmaz(25) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tamim Aslan(49) ve Fatih Bulut(36) tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan yaralanan Özgür Durmaz’ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay sonrası Okan Çetin gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma ise polis tarafından devam ediyor.

Behzat Akcan

