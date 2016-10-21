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Elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı: 2 ölü 1 yaralı

Manisa'da daha önce tartıştığı şahıslarla ilçe meydanında karşılaşan şüpheli etrafa pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgisi olmadığı belirlenen 1 kişi ise yaralandı.

Elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı: 2 ölü 1 yaralı

21 Ekim 2016 00:35

Edinilen bilgiye göre olay Hamidiye Cami karşısında bulunan Meydan Kafe önünde meydana geldi. Elindeki pompalı tüfekle meydana gelen Okan Çıtak, daha önce tartıştığı iddia edilen Tamim Aslan(49) ve Fatih Bulut(36) ile Meydan Kafe önünde karşılaştı. Çıtak, pompalı tüfekle rastgele yaklaşık 15 el ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Tamim Aslan, Fatih Bulut ve meydanda bulunan olayla ilgilisi olmadığı öğrenilen Özgür Durmaz(25) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tamim Aslan(49) ve Fatih Bulut(36) tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan yaralanan Özgür Durmaz’ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay sonrası Okan Çetin gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma ise polis tarafından devam ediyor. 

Behzat Akcan
 

Etiketler: ateş açma, pompalı tüfek


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