Samsun Büyükşehir Belediyesi Peyzaj İşleri Şube Müdürü Havanur Denizcigil, "İş arayan gençler kazma-küreği bir gün eline alıp çalıştığında ertesi gün işe gelmiyor. Kadınlar bu işte daha iyiler" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çevre düzenlemeleri ile harabe alanları bile estetik güzellikle buluşturuyor. O alanlardan biri de Hançerli Mahallesi Buğday Pazarı Caddesi’nde toptancıların kullandığı yer. İş yerlerinin yıkılmasıyla elde edilen 2 bin metrekarelik alan, şimdi yeniden düzenleniyor.

Her noktada alın terleri var

Peyzaj düzenleme çalışmalarında en dikkat çeken görüntü ise ellerinde kazma kürekle çalışan kadın işçiler. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin peyzaj düzenleme çalışmalarında çalışan kadın işçiler yaptıkları işle erkeklere bile taş çıkartıyorlar. Şehrin hemen hemen her noktasında alın terleri var. Kentin en görünür yerlerinde karınca gibi çalışıyor, çoğu erkeğin yapamayıp kaçtığı işte kazma-kürek sallıyorlar.

“Erkekler bir gün çalışıp ikinci gün gelmiyor”

Erkek işçilerden kadın işçilerin daha titiz ve dayanıklı olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Peyzaj İşleri Şube Müdürü Havanur Denizcigil, "Kadınlarımızın birçoğu köyden şehre göç etmiş ailelerden. Köylerde de tarlada çalıştıkları için elleri daha yatkın. Şehirde iş arayan gençlerimiz kazma-küreği ellerine alıp burada bir gün çalışıyorlar ertesi gün ‘ellerimiz şişti’ deyip daha gelmiyorlar. Bu yüzden biz de kadın işçilerimizi çalıştırıyoruz. Hem işlerinde daha titizler hem de erkeklerden daha dayanıklılar. Kadınlarımıza da gelir kapısı oluyor. Aile bütçelerine katkı saplıyorlar" diye konuştu.

“Köyde çapa sallardık, burada kazma kürek"

Yaptığı işi severek yaptığını ve zorlanmadığını belirten işçilerden Fatma Kaynar, "Burada çalışan arkadaşlarımız vardı. Onların tavsiyesiyle çalışmaya başladım. 9 aydır burada çalışıyorum. ‘Kazma- kürek sallamak zor değil mi siz nasıl bu işi yapıyorsunuz’ diyenler oluyor ama bu iş zor gelmiyor. Zaten kolay iş var mı bu devirde. Köylerde tarlada sürekli çapa sallardık, burada da aynı işi yapıyoruz. Pek fark yok aslında hem bildiğimiz işi yapıyoruz hem evimizin geçimine katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

İşsizlikten yakınan gençlere de seslenen Kaynar, "Herkes işsizlikten yakınıyor ama iş olunca da gelmek istemiyorlar. Masa başında rahat iş olsun istiyorlar. Birçok genç erkek kardeşimiz buraya geldi bizle beraber bir gün çalıştı ama ertesi gün bir daha gelmek istemediler" ifadelerini kullandı.