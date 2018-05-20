Elma Kaya Şelalesi görenleri cezbediyor

Kabadüz ilçesinde doğal güzelliğiyle öne çıkan Çambaşı Yaylası'nın hemen altında yer alan Gölardı Ormanları içinde bulunan Elma Kaya Şelalesi 20 metreden dökülen sularıyla ziyaretçilerini büyülüyor.
İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta Görardı Ormanları içindeki şelalede kırmızı benekli alabalıklar bulunuyor.
Şelale, yemyeşil bitki örtüsüyle derin Gölardı Ormanları içinde 20 metreden dökülerek bambaşka bir güzellik oluşturuyor.
Şelalenin eşsiz manzarasında fotoğraf çekmek için bölgeye gelen ziyaretçiler, doyumsuz tabiatın tadını çıkartıyor.
Mustafa Bıyık