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Elmas: “Konutta maliyet yüzde 22 arttı fakat fiyata yansımadı”

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, inşaat maliyetlerinin henüz fiyatlara yansımadığını söyledi.

Elmas: “Konutta maliyet yüzde 22 arttı fakat fiyata yansımadı”

22 Mart 2018 17:11

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, inşaat maliyetlerinin henüz fiyatlara yansımadığını, konut almak isteyenler için zamanlamanın iyi olduğunu hatta kampanyalar ile cazip fırsatlar sunulduğunu belirterek, “Maliyetlerde ortalama yüzde 22’lik bir artış yaşandı. Ancak sektör henüz bunu satış fiyatlarına yansıtamadı” dedi. Elmas, sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul’un 9 ilçesindeki ve Bursa’da yer alan 12 projeyi kapsayan ‘Nesiller Boyu Yatırım’ adlı kampanya ile peşin fiyatına vadeli satış imkanı sunduk. Kampanyanın Koşuyolu’nda Excellence, Topkapı’da Topkapı Evleri, Kağıthane’de Tempo City, Maltepe’de Yeşilmavi, Ümraniye’de Şehir Konakları, Sancaktepe’de Lavender ve Muhit, Ispartakule’de Bahçeyaka, Bahçekent’te Semt Bahçekent, Sultanbeyli’de Gölbahçe Evleri ve İlkbahar, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Marka Rezidans projelerini kapsadığı ve 30 Nisan 2018 tarihine kadar geçerli. Bu kampanyayı düzenleyerek konut almak için en uygun zamandan konut alıcılarının yararlanmasını istedik” dedi. 

Etiketler: nesiller boyu yatırım, sur yapı

 

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