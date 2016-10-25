IDC 2016 üçüncü çeyrek ön sonuçlarına göre EMEA bölgesindeki notebook satışlarının artışıyla birlikte PC sevkiyatı beklenenden güçlü geldi. Global PC satışları beklenenin yüzde 3.2 üzerinde oldu.En iyi sonuçların alındığı yerler ise gelişmiş pazarlar oldu. Birinci sıraya iki çeyrektir büyüyen ABD pazarı otururken onu küçük bir büyümeyle Kanada ve Japonya izledi.

2016 üçüncü çeyrek IDC ön sonuçlarına göre dünyada toplam dünya PC adedi 68 milyon olarak gerçekleşti. Lenovo yüzde 21.3 pazar payı ve 14,5 milyon PC sevkiyatı ile lider PC üreticisi konumunda yer aldı.

