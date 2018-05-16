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Emekleyerek bin 300 lira çaldı tuvalet camından kaçtı

Adana'da bir akaryakıt istasyonunun marketine girip emekleyerek kasadaki bin 300 liraya çalıp tuvalet camından kaçan bir zanlı ile ona yardım ettiği ileri sürülen iki kişi yakalandı.

Emekleyerek bin 300 lira çaldı tuvalet camından kaçtı

16 Mayıs 2018 09:29

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Karataş Caddesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Haydar K. ve Uygar B. alışveriş yapmak için akaryakıt istasyonunun marketine girdi. Market çalışanlarının bir anlık dalgınlığından faydalanan Haydar K. emekleyerek kasadaki poşet içerisinde bulunan bin 300 lirayı aldı. Daha sonra tuvalete giren zanlı, pencereden kaçtı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 

Hırsızlık olayının ardından Haydar K. ve gözcülük yapan Uygar B. kayıplara karıştı. Bir süre sonra poşet içindeki paranın olmadığını gören market çalışanı güvenlik kamerası kayıtlarını izleyip, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden zanlıların kimliklerini tespit etti. Kısa sürede yakalanan ve aynı suçtan çok sayıda sabıkası bulunan Haydar K. sorgusunda, parayı ihtiyacı olduğunu için çaldığını itiraf etti. Uygar B. ise hırsızlık olayından haberi olmadığını söyledi. 

Haydar K. ve Uygar B. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi 

Bu arada bu şahıslarla başka bir olayda hırsızlığa karıştığı ileri sürülen K.B. de yakalandı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

 

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