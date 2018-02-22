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Emekli albay oğlunu vurup intihar etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde emekli albay, tartıştığı oğlunu başından silahla vurup ardından intihar etti.

Emekli albay oğlunu vurup intihar etti

22 Şubat 2018 11:19

Olay, saat 08.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 46. Sokak numara 12'deki 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Emekli Albay Ahmet T. (57) ile sivil eğitim kursu alan ve tenis hocalığı yapan oğlu Çağlar T. (29), sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi ile baba-oğul boğuşmaya başladı. İddiaya göre silahı ile oğlunun başına bir el ateş eden Ahmet T., daha sonra da kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi. Silah sesleri üzerine apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Ahmet T.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan Çağlar T. ise ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çağlar T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

Ahmet T.'nin ilk eşinin yaklaşık 15 yıl önce kanserden öldüğü, oğlu ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ahmet T.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı


Atakan Şen - Halil Karahan

 

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