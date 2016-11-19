Olay, geçtiğimiz 3 Kasım günü saat 07.30 sıralarında, Adanan Süvari Mahallesi Polat Caddesi üzerinde meydana geldi. SSK emeklisi T.A. (67), 3 aylık maaşını bir bankanın ATM’sinden çekti. T.A. çektiği 3 bin 600 lirayı sayarken bir anda koşarak gelen kimliği belirsiz erkek şahıs elindeki parayı kapıp kaçmaya başladı. Yaşlı adam T.A., kap-kaççıyı kovalmaya başladı ama hızlı koşan kap-kaççı, bir aracın etrafından dolandıktan sonra, sabah saatlerinde sokakta kimsenin olmaması nedeniyle koşarak kayıplara karıştı. Elindeki 3 bin 400 lirasını kaptıran ve elinde sadece yırtılmış 200 lira para kalan T.A., durumu 155 Polis İmdat Hattı’na bildirdi.

Polis tespit etti ve yakaladı.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmada, güvenlik kamerasından şüpheli şahsın 6 uyuşturucu, bir de güveni kötüye kullanma suçundan poliste kaydı bulunan K.K. olduğunu belirledi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları titiz çalışma sonucu kap-kaç şüphelisi K.K.’yı yapılan operasyonla yakaladı. Emniyetteki sorgulaması tamamlandıktan sonra adliyeye sevkedilen K.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kap-kaç kamerada

Emekli T.A.’nın 3 aylık maaşının çalınması ise saniye saniye kameralara yansıdı. Bankanın gücenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 aylık emekli maaşını çeken T.A., ATM’nin önünde çektiği parayı sayarken bir anda koşarak gelen kap-kaççı, T.A.’nın elindeki parayı alıp yine koşarak kaşıyor. T.A., kap-kaççının arkasından koşmasına rağmen yetişemiyor.

Atakan Şen

