Diğer
Kategoriler

Emekli maaşını kapkaççılara kaptırdı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, 3 aylık maaşını çektikten sonra ATM önünde para sayan T.A.’nın elinden, 3 bin 400 lirayı kap-kaç yapan şüpheli Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Kap-kaç anı ise saniye saniye güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Emekli maaşını kapkaççılara kaptırdı

19 Kasım 2016 10:04
Emekli maaşını kapkaççılara kaptırdı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz 3 Kasım günü saat 07.30 sıralarında, Adanan Süvari Mahallesi Polat Caddesi üzerinde meydana geldi. SSK emeklisi T.A. (67), 3 aylık maaşını bir bankanın ATM’sinden çekti. T.A. çektiği 3 bin 600 lirayı sayarken bir anda koşarak gelen kimliği belirsiz erkek şahıs elindeki parayı kapıp kaçmaya başladı. Yaşlı adam T.A., kap-kaççıyı kovalmaya başladı ama hızlı koşan kap-kaççı, bir aracın etrafından dolandıktan sonra, sabah saatlerinde sokakta kimsenin olmaması nedeniyle koşarak kayıplara karıştı. Elindeki 3 bin 400 lirasını kaptıran ve elinde sadece yırtılmış 200 lira para kalan T.A., durumu 155 Polis İmdat Hattı’na bildirdi.
Polis tespit etti ve yakaladı.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmada, güvenlik kamerasından şüpheli şahsın 6 uyuşturucu, bir de güveni kötüye kullanma suçundan poliste kaydı bulunan K.K. olduğunu belirledi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları titiz çalışma sonucu kap-kaç şüphelisi K.K.’yı yapılan operasyonla yakaladı. Emniyetteki sorgulaması tamamlandıktan sonra adliyeye sevkedilen K.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kap-kaç kamerada
Emekli T.A.’nın 3 aylık maaşının çalınması ise saniye saniye kameralara yansıdı. Bankanın gücenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 aylık emekli maaşını çeken T.A., ATM’nin önünde çektiği parayı sayarken bir anda koşarak gelen kap-kaççı, T.A.’nın elindeki parayı alıp yine koşarak kaşıyor. T.A., kap-kaççının arkasından koşmasına rağmen yetişemiyor. 

Atakan Şen
 

Etiketler: kap kaç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!