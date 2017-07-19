Emekli vatandaş düşük maliyetli yüksek verimli enerji türbini yaptı

Bir gezi esnasında rüzgar türbininden esinlenerek mekanik sistemle çalışan kurmalı veya otomatik elektrik enerjisi üreten türbin makinesi tasarlayan emekli Mahmut Nuri Dinç, projesinin tüm dünyada hayata geçirilmesini istiyor. Bu proje ile çok düşük maliyetli elektrik üretileceğini iddia eden Dinç, Türkiye’nin ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını söyledi. Dinç, rüzgar tribününden esinlenerek yaptığı projenin başvurusunu 2016 yılında Türk Patent Enstitüsüne yaptığını ancak yasal olarak ilk başvurudan sonraki 30 ay içerisinde uluslararası başvuruda da bulunması gerektiğini kaydetti. Bu hakkının kaybolmaması için kendi imkanlarıyla 11 Mayıs 2017 tarihinde başvurusunu yaptığını ifade eden Dinç, “Türkiye ile sınırlı kalmayalım. Bu makine, çok düşük maliyet ile yüksek bir enerji üreten bir makine. Bu güzel makineyi 80 milyona kazandıralım. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; bu projeye bir el atın lütfen” dedi.

Kahramanmaraş Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin çalışma sistemini örnek veren Dinç, “Kömür ile çalışıyor. Buharı hava kompresörü ile türbine basıyorlar ve elektrik üretiyorlar. Ürettiği elektriğin yüzde 50’si hava kompresöründen gidiyor ve yüzde 50’si şebekeye gidiyor” diye konuştu.

Küçük prototipi yapılan bu makinenin hayata geçirilmesi ile üretilen elektriğin yüzde 70’inin şebekeye verileceğini iddia eden Dinç, “Devletimiz bu makineye sahip çıksın, yaptırsın, taahhüt ediyorum zarar görürse devletin zararını karşılayacağım” ifadelerini kullandı.

İlker Turak