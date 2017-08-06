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Emeklilere zam müjdesi!

Emekli maaşı zam oranı enflasyon tahmini gerçekleşmesi durumunda Ocak ayında 2,65 zam alacağı konuşuluyor.

Emeklilere zam müjdesi!

06 Ağustos 2017 15:46

Emekli maaşı Temmuz'da 5,89 zamlanmıştı, bir son dakika haberine göre; TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse emekli maaşları Ocak'ta 2,65 zamlanacak.

Temmuz'da maaşı yüzde 5.89 artan 9 milyon emeklinin Ocak zammı için önemli haber geldi.

Merkez Bankası, 2017 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.7 olarak açıkladı. Bu tahmin gerçekleşirse Ocak zammı yüzde 2.65 oranında olacak. Tahmin aşılırsa, maaş zammı daha da artacak.

Takvim'in haberine göre bu hesapla, halen 2 bin lira maaş alan emekli Ocak'ta 53 lira fark alacak. Yeni maaşı 2 bin 53 lira olacak.


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