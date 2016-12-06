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Emeklileri dolandıran zanlı tutuklandı

Adana'da ATM'den maaşını çeken ya da para yatıran 5 emekliden yardım bahanesiyle 3 bin 600 lira dolandıran zanlı tutuklandı.


06 Aralık 2016 09:10

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. 10 gün içerisinde 5 emekli kişi polise gelerek ATM'den maaş çekerken ya da ATM'ye para yatırırken yardım bahanesiyle ya parasının alındığını ya da bir şahsın emeklilerin hesabına para yatırıyor gibi yapıp kendi hesabına para yatırdığı ihbarında bulundu. Bu ihbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, özellikle emeklilerin maaş çektiği ATM'lerde önlem aldı. Bir süre sonra zanlı Kadir E. (25) yine yaşlıları dolandırmak isterken suçüstü polis tarafından yakalandı. Polis, zanlıyı emniyete getirerek sorguya aldı. Zanlı uyuşturucu bağımlısı olduğu için bu işi yaptığını söyledi. 5 kişiden 3 bin 600 lira dolandıran zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Fatih Keçe

ADANA

Etiketler: Emeklileri dolandıran zanlı


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