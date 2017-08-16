Emekliye maaşının 3 katı avans!

Emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sağlanan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. İsteyen emeklilere belli bir miktarda avans verilmesi ve bu paranın faizsiz olarak aydan aya maaştan kesilmesi üzerinde duruluyor. Böylece nakit sıkıntısı yaşayan emekliler, faizsiz parayla ihtiyaçlarını kolayca karşılayacak. Çekilen avans küçük parçalar halinde emeklinin maaşından kesilecek.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Yaklaşık 11.5 milyon emeklinin dört gözle beklediği avans imkanı konusunda çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Çalışmaya göre; isteyen emeklilere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans verecek. Emekliler, yazılı başvuru yaparak maaşlarının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı bin 500 lira olan bir emekli, 4 bin 500 liraya varan tutarda avans alabilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Emekliler, yaşadıkları nakit sıkıntısını avans sistemiyle atlatacak. Para faizsiz olarak küçük taksitlerle geri ödenmiş olacak. Halen bankadan nakit ihtiyacı için kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf yüküyle karşı karşıya kalıyor. Emekliler bu nedenle avans sisteminin uygulanmasını istiyor. Çalışmanın hayata geçirilip geçirilmeyeceği merakla bekleniyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında da SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.

İKRAMİYEDE KARAR ZAMANI

Emekliler, avans uygulamasının yanı sıra bayram ikramiyesi de bekliyor. Konfederasyonların toplu sözleşme masasına taşıdığı memurlara ve memur emeklilerine Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesi talebine, Kamu İşveren Heyeti'nin yanıtı merak ediliyor. Memur-Sen, ikramiyenin tutarının da bin 915 lira olmasını istiyor. 21 Ağustos'a kadar tamamlanacak görüşmelerde ikramiye kararı çıkarsa, 5.1 milyon kamu görevlisi ve memur emeklisine bayram müjdesi olacak. İkramiye hayata geçirilirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsaması bekleniyor..

Kaynak: Takvim