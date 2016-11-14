Beyoğlu Belediyesi, Türk sinemasının 102. yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ve Kültür Kenti Vakfı ile ortaklaşa düzenlediği törenle sinemanın emekçilerini ödüllendirdi. Tarihi Cercle D’Orient binasında orijinalliği korunarak yeniden inşa edilen Emek Sineması’nda gerçekleştirilen ‘Sinemanın Görünmeyen Kahramanları Ödül Töreni’nde Yeşilçam’ın önemli isimleri ile sinemaseverler bir araya geldi. Sinemaya uzun yıllar hizmet etmiş sektör çalışanlarının ve filmlerin ödüllendirildiği geceye Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra sanat, iş ve medya dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı.

Türk sinemasının gün geçtikçe daha da geliştiğini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, “Sinemada 102 yıl geçti. 102 yıllık sinema tarihimizde Emek Sineması da bir o kadar eski bir mekan. Onun yenilenmiş hali aslında bize geleceğe ilişkin güzel ilhamlar da veriyor. Bugüne kadar sinemada aktörleri parlatan kameraların arkasında birçok insan vardı. Onları hatırlamak istedik bu sefer. İyi oldu diye düşünüyorum. Bizim sinema tarihimiz 102 yıl evvel de milli bir olaydan Ayastefanos Abidesi’nin yıkılışı münasebetiyle çekilen belgeselle başladı. Ülkemiz, insanımızın memlekete olan sevdası 102 yıl evvelle bugün aynı sıcaklığını koruyor. Dolayısıyla sinema endüstrisi bir ülkenin tanıtımı açısından çok kıymetli. Ülkemiz geliştikçe sinema da gelişiyor. Yurt dışında güzel neticeler de elde ediliyor. Bunun gelecekte çok daha iyi yerlere gideceğine inanıyorum. Sektörde emeği geçen herkese müteşekkirim” dedi.

“Bu sinemaya gelince çocukluğumu hatırladım”

Emek Sineması’nın hayatında özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Yeşilçam’ın usta isimlerinden oyuncu Necdet Kökeş, “62 senesinde buraya geldiğimde ön taraftan film seyrederdim. 18 yaşındaydım. Şeref duyduk her zamanki gibi bu akşam da. Bizim için çok şey ifade ediyor. Bu sinemaya gelince çocukluğumu hatırladım. 2016, 72 yaşındayım. Şimdi de protokoldeyiz” diye konuştu.

Türk sinemasının önemli isimlerinden Yusuf Sezgin ise, “Yarım asrı geçtim. 54. yılım sinemada. Çok mutluyum. Sinema güzel, hayırlı olsun. Sinemamızın 102. yılında açılması da bizi ayrıca onurlandırdı” şeklinde konuştu.

“Onlar bugüne kadar hiç ödül almadılar”

Verilen ödüllerin çok özel anlamlar içerdiğini söyleyen Türk sinemasının emektar yönetmenlerinden Yılmaz Atadeniz, “İlk olarak Rüzgar Gibi Geçti’yi seyretmiştim. Zevkle izlemiştim. Hiçbir şey değişmediğini görüyorum. Çok mutluyum. Böyle bir yeri Beyoğlu’na kazandırmak çok önemli. Artık sinemamız var diyorum. Gizli kahramanlar o kadar çok ki. Asıl gizli kahramanlar kim biliyor musunuz, artistler veya senaristler veya oyuncular değil. Onlara o mekanları, o imkanları hazırlayan prodüksiyon amirleri. Onlar bugüne kadar hiç ödül almadılar. Bu gece alacaklar. Gizli kahramanlar bu gece ödül alacaklar” ifadelerini kullandı.

“Keyifli bir salon olmuş”

Usta yönetmen Osman Sınav ise, “Emek Sineması’nın salonunu ilk defa görüyorum. Emek verenlerin ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Tertemiz pırıl pırıl. İyi olan şeyi kutlamak lazım. Tebrik etmek lazım. Maharet iltifata tabidir. Keyifli bir salon olmuş. Sinemanın, sinemanın görünmeyen kahramanları için yapılan etkinlikle açılması önemli bir şey” dedi.

Hülya Keklik - Mustafa Bakırhan