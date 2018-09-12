Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam etti. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde yaklaşık 80 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, core çalışması ile devam ederken, iki gruba ayrılan takım oyuncuları pas çalışması ve yarım sahada gerçekleşen dar alan oyun ile son buldu. Antrenman öncesi Teknik Direktör Fuat Çapa, basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, Eskişehirspor'un transfer yasağını dile getirdi. Birçok kişinin durumdan dolayı üzgün olduğunu kaydeden Çapa, "Oyuncularımızın kısa vadede bireysel olarak gelişmesi ve bu gelişmeyi takım halinde müsabakalara yansıtmasını hedefliyoruz. Bunları birlikte götürebilirsek, Eskişehirspor'a çok katkısı olacak. Bundan sonra süreçte de tabii ki Eskişehirspor'u kimler ne kadar sahiplenecek, ona bakmamız gerekiyor. Belirli çalışmalar var, projelerimiz var. İnşallah bu çalışmalar ve projelere insanlar duyarlı kalır. Eminim şu an bir çok kişi üzüntülü. Tekrar zamanı çevirsek, bu işi on dakikada çözeceğimize eminim. Kimse beklemiyordu ve 'Nasıl olsa çözülür' düşüncesi vardı. İşin ciddiyetini artık herkes anladı. Bundan sonraki süreçte de eminim Eskişehir halkı bu kadar duyarsız kalmayacaktır. Gereken desteği Eskişehirspor'a verecektir. Çünkü bunu yapmak zorundalar ve yapmak zorundayız. Belki çok sıkıntılı günler ve zamanlar yaşadık ama getirisi de oldu. Gençlerin altyapıdan çıkması ve konulan hedefler doğrultusunda ilerleyişimizi sürdüreceğiz" dedi.

