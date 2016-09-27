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Eminönü'ne demir atan savaş gemisine yoğun ilgi

Eminönü iskelesine demir atan Türk donanmasına ait “F241” borda numaralı “Turgut Reis” adlı savaş gemisi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Eminönüne demir atan savaş gemisine yoğun ilgi

27 Eylül 2016 09:31
Eminönü'ne demir atan savaş gemisine yoğun ilgi - Tıkla İzle

Eminönü’nde Türk donanmasına ait “F241” borda numaralı “Turgut Reis” adlı savaş gemisi devriye gezdikten sonra kılavuz gemilerin yardımı ile Eminönü İskelesinde demir attı. Gemide bulunan mürettebat güvertede can yeleklerini giymiş bir şekilde hazır beklerden görüntülendi. Savaş gemisi hareket ettiği sırada İDO seferleri devam etti. Gemi Eminönü İskelesine yanaştıktan sonra şehir hatları ve boğaz turu yapan gemiler, normal seferlerine devam etti.

Galata Köprüsü üzerinde balık tutan Yavuz Görgün, “Buradan daha önce savaş gemisinin geçtiğini görmedim. Ortam gergin şimdi, her ihtimale karşı gemileri burada bekletiyorlar. Tedirginlik haliyle oluyor gemileri görünce” şeklinde konuştu.

Her gün balık tutmak için Galata Köprüsü’ne geldiğini ifade eden Mustafa karalı, “Burada bir defa daha savaş gemisi görmüştüm, bu ikinci görüşüm oluyor” dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç

 

Etiketler: eminönü


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