Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında alınan başarısız sonuçlar sonrası yapılan eleştirilerden nasibini alan bordo-mavili takımın kanatları, yeni transferler Emmanuel Mas ve Joao Pereira'nın takıma kazandırılmasıyla birlikte güven vermeye başladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sezon başında transfer edilen Ibanez'in performansından memnun kalmaması nedeniyle sol bekte farklı isimleri kullanmasına rağmen istediği verimi alamadı. Transfer döneminin gelmesinin ardından bu bölgeye Arjantin'in San Lorenzo takımından Mas'ı transfer etti. 2015 yılında bu yana Arjantin Milli Takım'ı formasını giyen ve Messi'nin takım arkadaşı olan Emmanuel Mas, bordo-mavili forma altında ilk golünü Kasımpaşa maçında atarken, takımına da 3 puanı kazandıran isim olmuştu. Arjantinli oyuncunun performansından oldukça memnun kalan Ersun Yanal, uzun süredir aradığı sol kanat oyuncusunu da bulmuş durumda.

Hücum futboluna büyük bir önem veren deneyimli teknik adam, kanat oyuncularının takıma olan katkısından oldukça memnun. Mas ile birlikte savunmanın sağına transfer edilen Joao Pereira da takıma kısa sürede uyum sağlayarak önemli kaktı yaptı. Ligin ilk yarısında Zeki Yavru'nun görev yaptığı bölgede daha tecrubeli bir isim üzerinde duran Yanal, aradığı ismi buldu.

Jan Durica ve Uğur Demirok ile uyum sağladılar

Trabzonspor'un kanatlara transfer ettiği Mas ve Pereira, takımın savunma oyuncuları Jan Durica ve Uğur Demirok ile iyi bir uyum sağlamış durumdalar. Son 4 lig maçında 8 gol atıp 1 gol yiyen bordo-mavililerde söz konusu istatistik savunmanın uyumuna dikket çekiyor.

Gökmen Şahin

