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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uyarı!

Emniyet Genel Müdürlüğü kış mevsiminde vatandaşlarımızın güven içinde seyahat edebilmeleri için alınacak trafik tedbirlerini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden uyarı!

02 Aralık 2016 16:42

Emniyet Genel Müdürlüğünce; kış mevsimi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuz hava koşullarında, vatandaşlarımızın güven içinde seyahat edebilmeleri için trafik tedbirleri açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların başkanlığında, trafikle ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek toplantılarda, kurum/kuruluşlar arasında iş bölümü yapılacak, kış mevsimi süresince alınması gereken bütün tedbirlerin planlanacağını ve uygulamaya konulacağını,

Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen tipi, çığ düşmesi, heyelan, yol kapanması gibi hava, yol ve çevresi ile trafik durumları hakkında, basın ve yayın organlarına ivedilikle bilgi verilerek bu sayede vatandaşların zamanında uyarılması ve tedbirli olmalarının sağlanacağını kaydetti.
155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat ve 159 KGM Yol danışma telefon hatlarını arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylık sağlanması istenilerek

Terminal/otogar giriş ve çıkışları başta olmak üzere, şehirlerarası yolcu ve eşya taşıyan taşıtlar yapılan genel denetimlerin yanı sıra kış lastiği bakımından da denetleneceği ifade edildi.

Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle, yolun trafiğe kapandığı durumlarda; il ve ilçe merkezleri ile dinlenme tesislerinde bulunan taşıtların karayoluna çıkışlarına müsaade edilmeyeceği, karayolu trafiğe açılıncaya kadar, araçlar uygun yerlerde bekletileceği vurgulandı.

Karayolunda bozulup kalan veya lastiği patlayan araçlar, ışık far donanımı arızaları ile çekme-kurtarma ve zincir uygulaması gibi özel beceri ve alet gerektiren servis hizmetlerini veren kişi ve kurumların telefon ve adresleri güncellenerek, telsiz nöbetçilerinde kolay erişilebilir yerde bulundurulacak, bu yönde talep olması halinde vatandaşa yardımcı olunacağı ifade edildi.

Mahalli yazılı ve görsel basın-yayın organları ve diğer iletişim kanalları ile vatandaşların, kış şartlarında güvenli taşıt kullanımı, trafikte karşılaşabilecekleri riskler, buzlanma, çığ, heyelan, sis nedeniyle riskli bölgeler, taşıtlarda bulundurulması gereken avadanlık ve gereçler konularında düzenli bir şekilde bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri sağlanacağı belirtildi.

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü


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