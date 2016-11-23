Yaklaşık 3 yıldır kanserle mücadele eden İstanbul Polis Başmüfettişi 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Nihat İşlek, yaşamını yitirdi. Elazığ Emniyet Müdürü iken hastalığından dolayı İstanbul Polis Başmüfettişliği görevine atanan 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü İşlek için Bayrampaşa Merkez Camisinde cenaze töreni düzenlendi. İşlek’in cenazesine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydiner, eski Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, ailesi, akrabaları ve mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı cenazede Emniyet Müdürü İşlek’in eşi Muradiye İşlek eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Acılı eşi, polisler teselli etti. Cenazede taziyeleri ise İşlek’in çocukları Kağan ve Nazmi Yiğit İşlek ile kardeşleri Hakan ve Gökhan İşlek kabul etti.

İstanbul Polis Başmüfettişi 1.Sınıf Emniyet Müdürü Nihat İşlek’in naaşı öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ’a gönderildi.

Mehmet Altunışık



