Bitlis-Diyarbakır karayolundaki Arıcılık mevkisinde bulunan polis kontrol noktasını ziyaret eden Kaya, buradaki güvenlik güçlerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Beraberindeki şube müdürleriyle daha sonra kontrol noktasında yapılan yeni binada incelemelerde bulunan Kaya, burada görev yapan ve terör örgütü PKK ile kaçakçıların korkulu rüyası olan güvenlik güçleriyle bir süre sohbet etti.

Kaya, ardından beraberinde getirdiği tatlıları terör örgütüyle mücadelede üstün performans gösteren güvenlik güçlerine ikram etti.

Daha sonra polis kontrol noktasına hakim tepede nöbet tutan geçici köy korucularını izleyen ve kendileriyle bir süre telefonla konuşan Kaya, canları pahasına terörle mücadele eden ve bu mücadelede güvenlik güçlerine büyük destek sağlayan geçici köy korucularına da tatlı ikramında bulunmak istedi. Kaya, tabaklara konularak poşetin içine bırakılan tatlıları, Drone'ye bağlayarak korucuların nöbet tuttuğu hakim tepeye gönderdi.

Tatlıları alan köy korucuları, telefonla Kaya'yı arayarak teşekkür etti.

Vahit Olcay