Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Emniyet Müdüründen koruculara drone ile tatlı ikramı

Emniyet Müdüründen koruculara drone ile tatlı ikramı

Bitlis Emniyet Müdürü Fatih Kaya, terörle mücadelede güvenlik güçlerine büyük destek sunan köy korucularına "Drone" ile gönderdiği tatlıları ikram etti.

Emniyet Müdüründen koruculara drone ile tatlı ikramı

28 Ekim 2016 16:25
Emniyet Müdüründen koruculara drone ile tatlı ikramı - Tıkla İzle

Bitlis-Diyarbakır karayolundaki Arıcılık mevkisinde bulunan polis kontrol noktasını ziyaret eden Kaya, buradaki güvenlik güçlerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Beraberindeki şube müdürleriyle daha sonra kontrol noktasında yapılan yeni binada incelemelerde bulunan Kaya, burada görev yapan ve terör örgütü PKK ile kaçakçıların korkulu rüyası olan güvenlik güçleriyle bir süre sohbet etti.

Kaya, ardından beraberinde getirdiği tatlıları terör örgütüyle mücadelede üstün performans gösteren güvenlik güçlerine ikram etti.

Daha sonra polis kontrol noktasına hakim tepede nöbet tutan geçici köy korucularını izleyen ve kendileriyle bir süre telefonla konuşan Kaya, canları pahasına terörle mücadele eden ve bu mücadelede güvenlik güçlerine büyük destek sağlayan geçici köy korucularına da tatlı ikramında bulunmak istedi. Kaya, tabaklara konularak poşetin içine bırakılan tatlıları, Drone'ye bağlayarak korucuların nöbet tuttuğu hakim tepeye gönderdi.

Tatlıları alan köy korucuları, telefonla Kaya'yı arayarak teşekkür etti. 

Vahit Olcay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!